ABCテレビ『news おかえり』（月〜金後3：40※関西ローカル）は、12日の生放送で、同志社国際高校の生徒が犠牲となった辺野古沖転覆事故について特集を組んだ。【写真】『news おかえり』で辺野古沖転覆事故を特集石戸諭氏はモノトーンの衣装で出演「ウラドリ」のコーナーで、「新映像」と「新証言」を交え、午後4時すぎから約40分の特集となった。遺族提供の動画や、事故当時の検証、生徒らの「驚きの証言」などが明ら