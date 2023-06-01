磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故で、生徒が事故直前、「死ぬかも」という趣旨のメッセージを家族に送っていたことがわかりました。男の運転は生徒を乗せる前から不自然でした。事故当日の早朝、防犯カメラに記録された映像です。バスはセンターラインをまたぎ、反対車線にはみ出して走行。若山容疑者が運転し、北越高校に生徒を迎えに行く途中とみられます。その2時間後、マイクロバスは福島県郡山市の磐越道で事故を起こ