ケンカに負けた狐は葉っぱになる……？？人間の主人公が素性を隠し狐の学校に入学する、ギャグ漫画『こんづくし』の第9話がXにアップされた。「ウルトラジャンプ」にて連載中の本作を描くのは、森長あやみ（@morinaga_ayami）名義で活動する二人一組の漫画家、dynee氏とayami氏だ。 【漫画】『こんづくし』を読む 今回はストーリーを担当するdynee氏と作画を担当するayami氏に、設定についてや気に入っている