2人乗り仕様で実現した自由な車内空間2026年に入り、自動車業界では「移動するためのクルマ」から「時間を過ごすためのクルマ」へという考え方がさらに広がっています。リモートワークの定着やアウトドア人気の継続に加え、災害時の備えとして車内空間の活用を重視する人も増えており、車内でどれだけ快適に過ごせるかがクルマ選びの新たな基準になりつつあります。【画像】これがトヨタの斬新な「“2人乗り”シエンタ」の姿で