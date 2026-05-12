とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年5月13日(水)より期間限定メニュー『目玉焼き純レバ丼』を販売開始いたします。ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯に仕上げた。■濃い・旨い・止まらないやつできました。完全中毒系の純レバ丼。低温調理でしっとり仕上げ