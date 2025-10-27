±Ñ¹ñÂçÁêËÐ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ä¶ÂçÊª½÷Í¥¤ËÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡ÖÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï7277Ëü¿Í
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç15¡Á19Æü¤Î5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ¹ñ¤ÎÄ¶ÍÌ¾½÷Í¥¤â¤ªÇ¦¤Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼Ìò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï7277Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢¡ÖBBC¡×¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Õ¥£¥óµ¼Ô¤¬¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤¬¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¾ðÊó¡×
¡Ö¥¨¥Þ¥ï¥È¥½¥ó¤â¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¤ÎÁ°¤ÇÁêËÐ¤È¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤«w¡×
¡Ö¤è¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Ê¡Á¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¹ñµ»´Û¤Ç·ü¾Þ¶â½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡ÎÏ»Î¤¿¤Á¤â¥í¥ó¥É¥óÂÚºßÃæ¤Ë¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¥í¥ó¥É¥ó¤ä¡¢±Ç²è¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¥ó¥°¥¹¥¯¥í¥¹±Ø¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ì½ê¤ò´®Ç½¡£22Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢11·î9Æü½éÆü¤Î¶å½£¾ì½ê¡Ê½½°ì·î¾ì½ê¡Ë¤ØÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë