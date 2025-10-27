コーヒーをシンクに捨てた夫…妻の"優しすぎる一言"に「二度と飲むなってこと？」と逆ギレ｜極論被害妄想夫#1【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第1話をごらんください。

専業主婦として、家事や育児に奮闘している、かすみさん。おさない2人の娘と、高学歴・高収入のエリート夫・すぐるとの暮らしは、一見すると理想的な家庭そのものでした。しかし、ある朝、夫にお願いをすると、彼の顔色が一変し…。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんの夫・すぐるは、自分で自分のことを「超エリート」だと思っています。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるは、順風満帆な現在の生活に満足しているようですね。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるは、飲み残したコーヒーをシンクにそのまま捨てました。それを見ていた妻・かすみさんが、声をかけます。

©神谷もち

©神谷もち

丁寧で思いやりのある伝え方をした、かすみさん。ですが、それに対し、すぐるは顔色を変えます。

©神谷もち

かすみさんにとっては、日々の家事の負担を少しでも軽くしたいという、ささやかな気持ちからのお願いでしたが、予想に反して、過剰な反応が返ってきましたね。



「二度と飲むな」という風に受け取るのは、極論のように感じられます。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）