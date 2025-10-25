坂元達裕が躍動！ 1ゴール1アシストでチームの勝利に貢献、英2部無敗で首位をキープ
コベントリー（イングランド2部）に所属する日本人MF坂元達裕が今シーズンの2得点目を記録した。
チャンピオンシップを戦うコヴェントリーは今シーズン、好調をキープしており、リーグ戦11試合でここまで7勝4分けと首位に立っている。坂元も序盤にケガの影響で3試合を欠場したが、公式戦10試合に出場し、4日に行われたチャンピオンシップ第9節シェフィールド・ウェンズディ戦では今季初ゴールをマークした。
そして坂元は25日に行われたチャンピオンシップ第12節ワトフォード戦で2試合ぶりのスタメン出場を果たすと、立ち上がり3分にブランドン・トーマス・アサンテの先制点をクロスからアシスト。そして2−0のリードで迎えた42分には試合の流れを大きく引き寄せる3点目を奪う。敵陣でボールを拾い左足に持ち変え、ペナルティエリアの外からシュートを放つ。相手GKは低弾道のミドルシュートに触れることができず、ネットを揺らした。
その後、後半に1点を返されたものの、コヴェントリーは3−1で勝利。リーグ戦無敗をキープしている。コヴェントリーは次戦、10月31日にレクサムと対戦する。
チャンピオンシップを戦うコヴェントリーは今シーズン、好調をキープしており、リーグ戦11試合でここまで7勝4分けと首位に立っている。坂元も序盤にケガの影響で3試合を欠場したが、公式戦10試合に出場し、4日に行われたチャンピオンシップ第9節シェフィールド・ウェンズディ戦では今季初ゴールをマークした。
その後、後半に1点を返されたものの、コヴェントリーは3−1で勝利。リーグ戦無敗をキープしている。コヴェントリーは次戦、10月31日にレクサムと対戦する。