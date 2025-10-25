便利だけどよく見たらシュールすぎん（笑）？一風変わった100均カレンダー
ダイソーをパトロール中、オフィスで使うのにぴったりなカレンダーを発見。ビジネスシーンで役立つメッセージ＆イラスト付きで、卓上に置いておけば離席中でも他の人が行動を把握しやすいです。イラストは遊び心があって、ちょっぴりシュール。そんなところも魅力です。見た人が思わずクスッと笑ってしまうこと間違いなし！
商品名：卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き
商品情報
商品名：卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4969757173664
ダイソーさん、なんでそのデザインにしたの…！？『卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き』
来年のカレンダーを買いにダイソーを訪れると、オフィスで使うのにぴったりなカレンダーを発見。
離席中、外出中など、ビジネスシーンで役立つメッセージ＆イラスト付き。メッセージは全部で9種類あります。
項目ごとに色分けされていて見やすいデザインです。ただ、よく見るとイラストがなんだかシュール。
たとえば「離席中」のイラストはジェットを背負っていて、席から飛び立つようなデザインになっていたり…
「食事中」は一人だけみかん箱で食事をしていたり…
「打ち合わせ中」はなぜか卓球をしていて、よく見ると文字も「打合中」になっていたりと遊び心たっぷり！
使いやすいアイデアが詰まってる！デスクに置きやすいサイズで邪魔にならない！
イラストがシュールな点を除けば、ほかは至って見やすいカレンダーです。
日曜始まりで休日は色付き、祝日にも対応しています。
書き込むスペースは小さめですが、1〜2件の予定を書き込む分には問題なし。
スタンプやシールを貼って使ってもよさそうです。
前後1か月のカレンダーも確認できます。ページをめくらなくてもさっと確認できるのは便利。
サイズも小ぶりなので、デスクでも邪魔にならずに置いておけます。カラフルなデザインですが、派手さはないのでオフィスでも使いやすいですよ。
今回はダイソーの『卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き』をご紹介しました。
見た人が思わずクスッと笑ってしまうユーモラスなデザインで、肩の力を抜いて仕事に臨めそう。
日常に遊び心を取り入れたい方にぴったりです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。