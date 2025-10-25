便利だけどよく見たらシュールすぎん（笑）？一風変わった100均カレンダー

ダイソーをパトロール中、オフィスで使うのにぴったりなカレンダーを発見。ビジネスシーンで役立つメッセージ＆イラスト付きで、卓上に置いておけば離席中でも他の人が行動を把握しやすいです。イラストは遊び心があって、ちょっぴりシュール。そんなところも魅力です。見た人が思わずクスッと笑ってしまうこと間違いなし！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4969757173664

ダイソーさん、なんでそのデザインにしたの…！？『卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き』

来年のカレンダーを買いにダイソーを訪れると、オフィスで使うのにぴったりなカレンダーを発見。

離席中、外出中など、ビジネスシーンで役立つメッセージ＆イラスト付き。メッセージは全部で9種類あります。

項目ごとに色分けされていて見やすいデザインです。ただ、よく見るとイラストがなんだかシュール。

たとえば「離席中」のイラストはジェットを背負っていて、席から飛び立つようなデザインになっていたり…

「食事中」は一人だけみかん箱で食事をしていたり…

「打ち合わせ中」はなぜか卓球をしていて、よく見ると文字も「打合中」になっていたりと遊び心たっぷり！

使いやすいアイデアが詰まってる！デスクに置きやすいサイズで邪魔にならない！

イラストがシュールな点を除けば、ほかは至って見やすいカレンダーです。

日曜始まりで休日は色付き、祝日にも対応しています。

書き込むスペースは小さめですが、1〜2件の予定を書き込む分には問題なし。

スタンプやシールを貼って使ってもよさそうです。

前後1か月のカレンダーも確認できます。ページをめくらなくてもさっと確認できるのは便利。

サイズも小ぶりなので、デスクでも邪魔にならずに置いておけます。カラフルなデザインですが、派手さはないのでオフィスでも使いやすいですよ。

今回はダイソーの『卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き』をご紹介しました。

見た人が思わずクスッと笑ってしまうユーモラスなデザインで、肩の力を抜いて仕事に臨めそう。

日常に遊び心を取り入れたい方にぴったりです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。