古来より、人類の歴史は、時に恵みをもたらし、時に牙をむく「水」との絶え間ない格闘の歴史でした。農業を営み、文明を築き上げる上で、水は不可欠な存在である一方、洪水や干ばつは常に人々の生活を脅かし続けてきました。治水技術の発展は、まさに人類が水との戦いの中で生き残るための知恵の結晶と言えるでしょう。

時代は進み、産業革命以降、人類は目覚ましい発展を遂げます。

都市化が急速に進み、より効率的で快適な生活を求めて、人々は土だった道をコンクリートやアスファルトで舗装していきました。雨が降ってもぬかるむことなく、スムーズな移動が可能になる。それは確かに大きな進歩でした。

しかし、この発展の陰で、新たな問題が深刻化していきます。

特に都市部では、地表の大部分がアスファルトやコンクリートで覆われてしまったため、雨水が地下に浸透しにくくなっています。

■雨水を路頭に迷わせる道路舗装

かつて土壌が吸収し、ゆっくりと地下へ浸透させていた雨水は行き場を失い、短時間で排水路や下水道に集中するようになりました。その結果、市街地の排水能力を超えた雨水がマンホールなどから溢れ出す「内水氾濫」が起きやすくなっているのです。事実、東京都内における水害では、河川の氾濫や堤防の決壊による「外水氾濫」ではなく、被害の実に9割近くがこの内水氾濫によるものだといわれています。今や都市は、まるで水を弾く巨大な皿のようになり、ゲリラ豪雨などの局地的な大雨に対して非常に脆弱な姿を露呈しました。

このような状況を打破すべく、かつて土が持っていた「雨水を受け入れる力」を、現代の舗装にもう一度取り戻そうという試みが各地で始まりました。

そんな中で生まれたのが、「ドットコン（Dotcon）」です。この技術を生み出したのは、コンクリート一筋で業界を駆け抜けてきた異色の起業家――中卒から叩き上げで成功を収めた気鋭の社長、小澤辰矢氏です。

ドットコンは、「穴の開いたコンクリート」という非常にシンプルなコンセプトです。「ドット（穴）」で構成された構造によって、雨水が地面にしみ込むための“呼吸孔”を人工的に確保するのです。これまでありそうでなかった、革新的なコンクリートです。

「ドットコンそのものが“浸透施設”だ」――小澤社長はこう語ります。

従来の都市インフラでは、舗装はただの“ふた”であり、雨水処理の主役は別に設けられた排水管や貯留槽でした。

しかしドットコンでは、舗装そのものが貯め、しみ込ませ、ゆっくりと地中へ還す役割を果たします。これによって、下水道や河川への急激な負荷を軽減し、内水氾濫のリスクを抑える効果が期待できます。その意味で、ドットコンは構造物ではなく、都市の水循環を再生する“思想”そのものだと言います。

■やっぱり「雷おこし」構造ではだめでした

ところで、「水をよく通す」ことをうたうコンクリートやアスファルトはすでに市場に存在しています。ですが、それらはなぜ、あまり普及していないのでしょうか。

最大の課題は、「透水力が持続しない」ことにあります。

ある調査では、透水性アスファルトは、施工初期には1時間あたり360mmの透水性能を発揮しますが、わずか2〜3年で、3.6mmまで激減してしまうという試験結果も示されています。

既存の製品は、和菓子の「雷おこし」のような、内部に無数の隙間を持つ「ポーラス構造」によって水を通すのですが、土砂やゴミによって目詰まりし、透水性能を維持できないのです。

一方、ドットコンは高い「持続力」が特徴で、それは厳密な実証試験によって裏付けられています。公益社団法人雨水貯留浸透技術協会が行った評価試験では、施工当初の透水性能は1時間あたり97.7mm、そしてなんと20年分の目詰まり物質を模擬的に充填した状態でも81.8mmを維持したのです。

透水性を長期間にわたり保持できることが証明されました。

ドットコンはその構造上、水を通す「ドット」によって排水経路を確保し続ける設計となっていて、たとえ細かい土砂や有機物が混入しても、目詰まりしにくく、かつメンテナンスも容易です。現場では掃除機やバキュームによる簡易清掃で対応できるため、維持管理コストも抑えられます。

さらに、ドットコンがもたらすメリットは透水性だけに留まりません。

■コンクリートをデザインするという新発想

まず特筆すべきは、施工時に「水勾配」が不要になることです。

通常の舗装では雨水を道路脇へ流すため、地面に傾斜をつける必要があります。しかしドットコンは、雨水をその場で地中に浸透させる構造のため、完全にフラットな施工が可能です。これにより、高齢者や車椅子利用者にとっても安全で快適な歩道設計が実現します。

また、ヒートアイランド現象の抑制にも貢献すると言います。

一般的なコンクリートやアスファルトは熱をため込みやすく、都市の気温上昇の一因になっています。一方ドットコンは、穴を持つ構造から、日射による熱がコンクリート内部にこもりにくく、熱を放散する効果が期待できます。

実際、一般財団法人ベターリビングによる実証試験でも、平均で1.2℃、特に夜間は最大2.4℃表面温度が低くなるという結果が得られています。ドット部分が、まさに通気孔としての役目も果たし、気温上昇を抑えてくれるのです。

そして、ドット部分を自由にアレンジできるデザイン性も大きな魅力です。

色とりどりの砂利を入れたり、植物を植えて緑化したりと、景観や用途に合わせて多様な表現が可能です。これにより、無機質になりがちなコンクリート舗装に温かみや個性を加えることができ、生物の生息場所にもなるため生物多様性との親和性も高いとされています。

■「欠点が見当たらない」と語るほどの自信作

ただし、ドットコンには一つの課題が残されていました。

それは強度の限界です。

丸い穴を持った構造のため、一般的なコンクリートに比べて強度が低いのです。

雨水貯留浸透技術評価認定委員会は、「ドットコンの標準仕様では、小型車両及び中型車両の輪荷重応力に十分耐える強度が確保されているが、大型車両では輪荷重応力がドットコンの曲げ強度を超える」との評価を下しています。

ドットコンは、歩道や駐車場などの用途には適していますが、5トンを超える大型車両には対応できないため、一般車道への適用はできないのです。もちろん、コンクリートをより厚くしたり、鉄筋の量を増やしたりすれば、強度を増すこともできますが、コストの問題などから非現実的でしょう。

その課題を克服するために開発されたのが、「ドットコンプラス（Dotcon＋）」です。2025年に誕生したこのドットコンプラスは、従来のドットコンに匹敵する透水性能を持ちながら、大型車の荷重にも耐え得る強度を備えた強化型構造です。

まるでタイルのような見た目ですが、その目地部分から「ハの字状」に水を地面に浸透させる構造だと言います。

小澤社長が「欠点が見当たらない」と語るほどの自信作で、一般車道への適用も視野に入ります。その先に広がるのは、200兆円を超える世界の道路舗装市場です。

■マラリアの蔓延に妙案あり！

ドットコン、そしてドットコンプラスには、世界からも熱い視線が注がれています。

サウジアラビアではシェラトンホテルの駐車場に採用が決定し、中東全域での展開も進行中。

また、インドネシアでは開発中の住宅地での導入が決定しました。

さらに、「アフリカでは、マラリア対策としても注目が高まっている」と言います。地表面からの透水構造により、水たまりを防ぎ、蚊の発生源となる環境を解消できると期待されているのです。

「地面にふたをするのではなく、せめて隙間でも開けて、人間が暮らしやすい環境をつくりたい」──小澤社長は、ドットコンを通じてかなえたい未来像をこのように語ります。

ドットコンは、都市に「しみ込む力」を取り戻し、再び水と共に生きる都市の形を私たちに示しています。

これは、ただの舗装技術ではありません。

都市の思想を根底から問い直す、一人の職人による壮大な挑戦なのです。

