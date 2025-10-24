モブキャスト買われる、ビットポイントジャパンと業務提携◇

モブキャストホールディングス<3664.T>が買われている。同社は２３日取引終了後、ＳＢＩホールディングス<8473.T>子会社のビットポイントジャパンと、暗号資産であるソラナ（ＳＯＬ）を戦略的に保有・活用するソラナ・トレジャリー事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。



同社は提携を皮切りに、ソラナ・トレジャリー事業におけるトークン保有・運用・管理の基盤を整備し、国内外の複数取引所・マーケットメーカー、ＯＴＣ取引所との連携を加速させる構え。この取り組みを通じて、ソーシャルエンターテイメント＆メディア事業の成長を支えるとともに、トレジャリー事業による財務基盤の強化を両輪として推進し、時価総額の向上及び上場維持基準の達成を通じて、株主価値の最大化を目指すとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS