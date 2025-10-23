日産自動車株式会社は、新型「ルークス」が2025年9月19日の発表からわずか1か月で11,344台の受注を記録したと発表した。

同モデルは、2025年10月27日からのデリバリー開始を前に、上級グレードの「ハイウェイスター」シリーズが全体の約8割を占め、先進運転支援機能や新色ボディカラーが高評価を得ている。内外装や安全装備を全面刷新したことで、幅広い世代から支持を集めており、順調な滑り出しとなった。

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は21日、本年9月19日に発表した新型「ルークス」が、受注開始から1か月で受注1万1千台を突破したと発表しました。なお、新型「ルークス」は10月27日よりデリバリーを開始します。

受注台数：11,344台 （10月19日時点 日産調べ）

新型「ルークス」は、エクステリアに「かどまる四角」をモチーフとしたデザインや、日本の伝統的な建築様式である「唐破風（からはふ）」にインスピレーションを受けた新たな2トーンカラーを採用し、インテリアはリビングルームのような心地よい空間を実現しています。また、日産の軽自動車として初めての搭載となる「インテリジェント アラウンドビューモニター」（移動物検知、3Dビュー機能付）をはじめとする多くの先進運転支援技術を搭載し、室内空間、走行性能、使い勝手など全方位で進化させた点が特長です。

受注構成の主な傾向として、約8割のお客さまが上級グレードであるハイウェイスターシリーズを選択されています。ボディカラーは、定番のホワイトパールとブラックに次いで、新規追加となったシナモンラテが好評です。2トーンカラーの中では、同じく新規追加となったプレミアム2トーンのホワイトパール/フローズンバニラパールを最も多くお選びいただいています。また、メーカーオプションは、見やすい12.3インチの大型ディスプレイや交差点での死角を「見える化」してくれる「フロントワイドビュー」機能の安心感などから、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知 3Dビュー機能付）」がご好評をいただき、ハイウェイスターをお選びいただいたお客さまの約7割が装着されています。

＜グレード内訳＞

S 1% X 19% ハイウェイスターX 27% ハイウェイスターX プロパイロットエディション 19% ハイウェイスターGターボ 8% ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 26%

＜ボディカラー内訳＞

ホワイトパール 34% ブラック 10% シナモンラテ 8% ソルベブルー 7% チタニウムグレー 6% ホワイトパール/フローズンバニラパール プレミアム2トーン 5% その他 30%

＜年齢層＞

～30代 16% 40代 16% 50代 29% 60代 24% 70代～ 15%

「ルークス」WEBカタログ https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/roox.html

