【WOWOW 11月海外ドラマ一覧】『クリミナル・マインド』シーズン17や『MAIGRET／主任警部メグレ』が登場！

11月にWOWOWで放送・配信となる海外ドラマの新作を一挙紹介！ 人気ドラマ『クリミナル・マインド』のシーズン17が到着するほか、ミステリーの有名キャラクターを新たに映像化した『MAIGRET／主任警部メグレ』、全米を震撼させた実在のシリアルキラーの狂気に迫る『殺人鬼ジョン・ゲイシー〜仮面を被った悪魔〜』がリリースとなる。

WOWOW 11月リリースの海外ドラマ

『クリミナル・マインド17 FBI行動分析課：エボリューション』

11月8日（土）23：00よりリリース（全10話）※第1話無料放送

【二ヵ国語版】毎週土曜日 23：00〜

【字幕版】毎週火曜日 22：00〜

☆シーズン16（全10話）…10月27日（月）22：00より一挙放送

FBIのエリート犯罪プロファイラーチーム、BAU（行動分析課）の活躍を描く大ヒットシリーズ『クリミナル・マインド』より、全米で昨年お披露目されたシーズン17が到着。新たな謎“ゴールドスター”に隠された秘密とは…？

2005年に誕生して15シーズン続き、2020年に一旦終了するもその2年後に復活した人気シリーズは、全米ではすでにシーズン18に突入。FBIに実在する、シリアルキラーを追うプロファイラーチームのBAU（行動分析課）は、一度はバラバラになったが、最凶のシリアルキラー“シカリウス”を追うべく再結集。

シーズン17では、前シーズンの最後に“シカリウス”が残したキーワード、“ゴールドスター”の謎に挑む。前シーズンから登場した元陸軍のタイラー・グリーン（『ナンシー・ドリュー』のライアン＝ジェームズ・ハタナカ）がレギュラーとなるほか、『エージェント・オブ・シールド』のフィル・コールソン役で知られるクラーク・グレッグがFBI長官マディソン役としてゲスト出演。このシーズンは全10話の半分（計5話）で主要キャスト5人が監督を務めている点も注目だ。

シリアルキラーが出現すると全米各地に飛ぶ、FBIのプロファイラーチーム“BAU（行動分析課）”だが、プレンティスは昇進、ロッシは情緒不安定と、チームはバラバラ同然に。そんな中、50人以上を殺した連続殺人鬼“シカリウス”ことヴォイトの新たな凶行を防ぐべく、BAUが再結集。前シーズン最後にヴォイトはFBI副長官を射殺したが、その際に謎の言葉“ゴールドスター”を口にしていた。新シーズン、ある警官が妻の遺体を抱えて警察署に出頭する。その警官の拳銃の薬莢には“ゴールドスター（五芒星）”が刻まれていた。実は“ゴールドスター”とは政府関連の組織で訓練を受けた謎の暗殺者のことで…。

『殺人鬼ジョン・ゲイシー〜仮面を被った悪魔〜』

11月15日（土）14：00よりスタート（全8話）※第1話無料放送

全米を震え上がらせた実在のシリアルキラー、ジョン・ゲイシーの狂気に迫るサスペンススリラーの『殺人鬼ジョン・ゲイシー〜仮面を被った悪魔〜』。捜査から死刑執行までを、被害者たちの背景とともに丹念に描く。

1972年からの6年間で33人の若者を殺した実在のシリアルキラー、“キラークラウン（殺人ピエロ）”ことジョン・ウェイン・ゲイシー。普段のゲイシーはユーモラスで魅力的で、ピエロの扮装をして地域活動やボランティアで少年少女と交流していたことから、周囲は彼の裏の顔にまったく気づかなかった。そんな男の凶行は1978年に発覚したが、当時の様子とそこに至るまでのゲイシーの歪んだ半生を、被害者たちの背景や捜査官たちの困難・苦悩とともに丹念に再現した衝撃作。

ゲイシー役を熱演したのは本年度エミー賞で8冠となった『セヴェランス』のマイケル・チャーナス。そのほかにも、『THE LAST OF US』のガブリエル・ルナ、『24 -TWENTY FOUR-』のジェームズ・バッジ・デール、『THIS IS US／ディス・イズ・アス』のクリス・サリヴァンなどが出演。

1978年12月、イリノイ州。一人の男子高校生が行方不明になり、地元警察のコゼンザック警部補は捜索を開始させる。その高校生が失踪直前、建設会社を営むジョン・ゲイシーと会っていたことから、担当のトヴァル刑事はゲイシーと面会し、そこで疑惑が確信に変わる。実はゲイシーはかつて未成年の男子に対する性犯罪で服役したことがあった。刑事たちがゲイシーの自宅を捜索するといかがわしいものが大量に見つかるが、高校生失踪に関与した証拠は見つからず、捜査陣はゲイシーを目立つように尾行して追い詰める作戦へ。やがて彼の家の床下から2体の白骨遺体が見つかり、ゲイシーは知人の弁護士サムに自身の犯行遍歴を語り始めるが…。

『MAIGRET／主任警部メグレ』

11月29日（土）13：00よりスタート（全6話）※第1話無料放送

ベルギー出身の作家ジョルジュ・シムノンによるベストセラー「メグレ警視」シリーズを原作として、鋭い洞察力を武器に数々の難事件に挑んでいく捜査官メグレの華麗なる捜査を描く。

メグレ警視はこれまで何度も映像化されており、ブリュノ・クレメールをはじめ、ジャン・ギャバン、リチャード・ハリス、マイケル・ガンボン、ローワン・アトキンソンなどフランス、イギリスの俳優たちもこの寡黙な主人公に扮した。英国製作の『MAIGRET／主任警部メグレ』は、現代のフランス・パリを舞台に、パリ警視庁司法警察局の有能な捜査官メグレが次々に起きる難事件に挑む本格ミステリーだ。

これまでの映像化が原作と同じ時代設定（20世紀）にすることが多かったのに対し、本作は21世紀を舞台としてリフレッシュ。スタイリッシュな映像も目を楽しませる、エンターテインメント作品に仕上がっている。主人公のメグレを演じるのは英国出身のベンジャミン・ウェインライト（『ベルグレービア 新たなる秘密』）。『HOMELAND』『パーソン・オブ・インタレスト』のパトリック・ハービンソンが製作総指揮・脚本を担当する。すでにシーズン2制作も決定している。

［第1・2話］「怠惰な泥棒（前編・後編）」…原作は「メグレと優雅な泥棒」

主任警部に昇進したばかりのメグレは、妻ルイーズと不妊治療に励んでいた。そんなメグレは部下たちと連続強盗事件を追っていたが、かつて自分が逮捕したことがある窃盗犯が殺された事件が気になり、管轄外にもかかわらず捜査を手伝うことに。

［第3・4話］「失態と後悔（前編・後編）」…原作は「メグレの失態」

メグレと彼が指揮するチームは、インフルエンサーの女性が失踪した事件の捜査に臨むが、メグレは自分と同じ村出身で富豪となった実業家フュマルに届いた脅迫文の件も調べざるを得ない事態に陥る。

［第5・6話］「追憶の帰郷（前編・後編）」…原作は「サン・フィアクル殺人事件」と「メグレと録音マニア」

メグレは路地裏で大学生が殺された事件を捜査する中、生まれ故郷の村サン・フィアクルの伯爵夫人の依頼で帰郷することになり…。

