¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏºÆÍè¤¹¤ë¤«¡©¡¡ÀÐ´Ý¿Æó»á¤È¤ÎÎà»÷¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼
¡¡ºÆ¤Ó¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡£²£±Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½÷À½é¤Î¼óÁêÃÂÀ¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¸øÏ¢Î©¤Î²ò¾Ã¤«¤é¤ï¤º¤«£±£°Æü¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¡£½°»²ËÜ²ñµÄ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ëà¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼á¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¡Ö½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ËÉâ¾å¡£¼«¿È¤â£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤Ë¤è¤ë£³ÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÏÂÖÅÙ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë°Ý¿·¤¬¼«Ì±¤ËµÞÀÜ¶á¤·¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤ÎÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÂÖÅÙ¤È¡¢°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆóËçÀå¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ºË¾¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢£Ê£Ò¿·¶¶±ØÁ°¤Î£Ó£Ì¹¾ì¤Ç³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ÊÅú¤¨¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÁê¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿°ËÆ£¹§·Ã¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÅý³çËÜÉôÄ¹¤â¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤ò¼Ú¤êÊª¤ÎÀ¯¸¢¤ÇÁíÍý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄ°½°¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤ÏÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×Á°ÂåÉ½¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤È¤ÎÎà»÷ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¶ÌÌÚ¿Íµ¤¤ÏÀÐ´Ý¸½¾Ý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡££±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬»É¤µ¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤Éºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¸À¤¦¤À¤±¤Ê¤é´ÊÃ±¡£¹ñ²ñÆâ¤Ç¤âµ¼Ô¤ò¤¾¤í¤¾¤í°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¶ÌÌÚ»á¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¼óÁê¤Î¥¤¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£