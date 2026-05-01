石丸伸二が日常生活における意外な「こだわり」から生じる恋人との衝突エピソードを語り、スタジオを爆笑させた。【映像】石丸伸二が気に入らないスポンジの形4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を