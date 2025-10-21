米専門メディア公式Xで公開

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。シリーズMVPに輝いた。米記者は展示された受賞トロフィーに脚光。刻印された言葉に被されていた“10文字”に反響が寄せられている。

大谷らしい振る舞いだった。金色に輝くトロフィー。その下には本来、「MOST VALUABLE PLAYER」の文字が刻印されているが、受賞から3日後、展示されていたトロフィーには「TEAM EFFORT」のプレートが被せられていた。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」で編集長を務めるブレイク・ウィリアムズ氏が自身のXで「ショウヘイ・オオタニのナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPトロフィーは、ドジャースのクラブハウスの真ん中に展示されており、MVPと記された彫刻は“チームの努力”のサインで覆われている」と文面に記し、実際の写真を公開。大谷の謙虚な人柄が表れた行動が反響を呼び、X上の米ファンを唸らせていた。

「彼は本当に自分が賞に値しないと思っているし、欲しいとも思っていない」

「一流の行為だ」

「このチームが大好きだ」

「彼は本当にすごい」

「謙虚すぎるだろ」

「ショウヘイすぎる行動だ」

「毎日のようにこれ以上愛せないと感じるわ」

ドジャースは2年連続の世界一を目指し、24日（同25日）からブルージェイズとワールドシリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）