YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、気象予報士の松浦悠真氏が最新の大雨情報を解説。動画タイトル『【警戒】24日ごろまで南西諸島や伊豆諸島では大雨続く 伊豆諸島は21日線状降水帯が発生する恐れ』の通り、今後も南西諸島から伊豆諸島にかけて警報級の大雨が続く見通しであることから、視聴者に強い警戒を呼びかけた。



松浦氏はまず「10月25日ごろまで沖縄や奄美、伊豆諸島では大雨が続く予想」とし、期間中に「線状降水帯が発生する恐れや、局地的な非常に激しい雨となる可能性がある」と説明。午前中の雨雲の様子や気圧配置を詳細に解説し、「北側のシベリア高気圧と南側の太平洋高気圧が強く張り出し、前線の活動が例年より活発」だとしています。



また、先島諸島周辺に発生した熱帯低気圧や、前線の停滞によって「非常に暖かく湿った空気が流れ込みやすい状態が続く」と指摘。加えて、「前線周辺の空気の温度差が大きいことで、より発達した雨雲が組織化しやすくなり、停滞前線の下では収束が強まるため、雨雲が同じ場所に長く留まりやすくなる」と述べた。



気象庁の線状降水帯予測を紹介しつつも、「線状降水帯だけでなく、強い集中豪雨が短時間で発生する恐れもある」とコメント。「特定地域では1時間に80ミリ、24時間の総雨量が200ミリになる可能性もあり、しかもこのまとまった雨がごく短い時間に降るため、通常の前線以上に危険性が高まる」と強調する。



「今回は伊豆諸島だけでなく南西諸島や九州南部、さらには石垣島など先島諸島でも活発な雨雲が長時間かかる危険性があるため、広範囲で警戒を続けて」と、注意を呼びかけた松浦氏。「警報級の大雨の可能性が高い期間は、伊豆諸島が22日明け方まで、それ以降も23日までは中程度で続きます。沖縄でも24日ごろまでは警戒が必要」とまとめ、最新の天気情報の継続的なチェックを促した。



動画の締めくくりで松浦氏は「今回は24日ごろまでの大雨に最大限の注意・警戒をしていただきたい」と改めて呼びかけ