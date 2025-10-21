「理解できない」久保建英の日本代表招集は必要だったのか――ソシエダ地元メディアが怒り！ブラジル戦先発→帰還後のリーガを欠場で不満噴出「重要な試合ではないのに…」

「理解できない」久保建英の日本代表招集は必要だったのか――ソシエダ地元メディアが怒り！ブラジル戦先発→帰還後のリーガを欠場で不満噴出「重要な試合ではないのに…」