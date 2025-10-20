事務用品通販大手のアスクルは１９日、外部からサイバー攻撃を受け、システム障害が起きたと発表した。

身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」への感染が原因で、１９日午前から商品の受注や出荷を停止している。アスクル傘下の配送会社を利用する他社のネットストアも停止する事態となっている。

アスクルによると、法人向け通販サービスの「ＡＳＫＵＬ（アスクル）」や「ソロエルアリーナ」、個人向けサービス「ＬＯＨＡＣＯ（ロハコ）」で受注・出荷業務を停止している。注文を受けていた商品もキャンセルとなり、返品なども停止している。個人情報や顧客データの流出の有無は調査中としている。

アスクルはＬＩＮＥヤフーの子会社で、オフィス家具や文房具など１５００万点以上を取り扱う。顧客は企業や学校、医療機関など多岐にわたり、事務用品を扱う通販企業としては国内トップクラスの規模だ。

国内に多数の物流拠点を持ち、子会社が他社サービスの配送を受託している。生活雑貨店「無印良品」を運営する良品計画や同業の「ロフト」はアスクルに配送の一部を委託しており、両社のネットストアで商品の購入ができなくなった。そごう・西武のネットストアも化粧品など一部商品の注文と出荷を停止した。