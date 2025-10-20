金が初めて1グラム2万円記録 地政学リスクで防衛意識高まる
デスク「金価格が初めて、1グラム2万円を超えたね」
記者「2025年9月29日に日本国内の金小売り価格が1グラム2万円を超えました。国際指標であるニューヨーク金先物価格も初めて、1トロイオンス3900ドルを超えています」
デスク「高騰の要因は？」
記者「FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げでドル安が進んだ他、米政府機関閉鎖や、米国とロシアの関係悪化など地政学リスクもあり、リスク回避で金が買われた面があります。有事に金が買われるのは以前からですが、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏は『今の水準は相当高い』と話しています」
デスク「今後も高騰は続く？」
記者「暗号資産への資金流入もありますが、安全資産として金の代替物はなく、『トランプ政権が続き、地政学リスクが続けば価格は切り上がる』（熊野氏）という見方が強まっています。インフレ基調も続いています」
記者「2025年9月29日に日本国内の金小売り価格が1グラム2万円を超えました。国際指標であるニューヨーク金先物価格も初めて、1トロイオンス3900ドルを超えています」
デスク「高騰の要因は？」
記者「FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げでドル安が進んだ他、米政府機関閉鎖や、米国とロシアの関係悪化など地政学リスクもあり、リスク回避で金が買われた面があります。有事に金が買われるのは以前からですが、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏は『今の水準は相当高い』と話しています」
デスク「今後も高騰は続く？」
記者「暗号資産への資金流入もありますが、安全資産として金の代替物はなく、『トランプ政権が続き、地政学リスクが続けば価格は切り上がる』（熊野氏）という見方が強まっています。インフレ基調も続いています」