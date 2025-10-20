YouTube初の試み「おちゃのま スペシャル」開催 「よにのちゃんねる」「乃木坂配信中」など14組が豪華ラインアップ【コメントあり】
YouTubeをテレビで観る「YouTube おちゃのま スペシャル」を、11月1日から14日まで開催することが20日、YouTube Official Blogで発表された。「よにのちゃんねる」「乃木坂配信中」「杏/anne TOKYO」「佐藤 健 / Satoh Takeru」「かまいたちチャンネル」など、豪華ラインアップのチャンネルが、毎日午後9時にこの企画のためだけに撮り下ろされた長尺コンテンツなどをプレミア公開する。
初の試みとなる「YouTube おちゃのま スペシャル」は、インターネット回線に接続されたテレビ端末である“コネクテッドテレビ（CTV）”で最も長く視聴されているサービスとしてYouTubeが第1位に選ばれ、日本のCTVでのYouTube視聴者の63％が、テレビ放送よりもYouTubeを視聴することを好むと回答したことを背景に企画された。
エンタメはもちろん音楽やドラマといった人気ジャンルのチャンネルが一堂に会するプライムタイムリレーとなる。配信スケジュール＆参加チャンネルは以下となる。
【YouTube おちゃのまスペシャル】
11/1（土） よにのちゃんねる
11/2（日） さしはらちゃんねる
11/3（月） 孤独のグルメ 公式チャンネル［テレ東］
11/4（火） 杏／anne TOKYO
11/5（水） 日向坂ちゃんねる
11/6（木） 乃木坂配信中
11/7（金） SixTONES
11/8（土） アンタッチャブルの早速行ってみた
11/9（日） QuizKnock
11/10（月） かまいたちチャンネル
11/11（火） 佐藤健／Satoh Takeru
11/12（水） LAPONE ENTERTAINMENT Official YouTube
11/13（木） Travis Japan
11/14（金） NAOMI CLUB
■「よにのちゃんねる」 コメント
「皆様、こんばんは♪よにのちゃんねるです!!!!なんと、今回『YouTube おちゃのまスペシャル』に参加させていただくことになりました。ありがとうございます。初めて『よにのちゃんねる』を見るという方もいらっしゃるかもしれません。ゆるゆるとやっておりますwww ので、少しでも興味を持ってもらえたら幸いです。という事で、今回の動画もお楽しみください♪（テレビの画面でも楽しんでいただけるのだろうか…）よろしくお願いいたします」
■「乃木坂配信中」梅澤美波 コメント
「このたび、乃木坂46 が『YouTube おちゃのまスペシャル』に参加させていただくことになりました。テレビで YouTube をご覧の皆さまに、笑顔になっていただけるようなひとときをお届けできれば幸いです。乃木坂46の公式チャンネルでは、冠番組『乃木坂工事中』をはじめ、メンバーがさまざまなことを楽しむ動画を毎週お届けしています。YouTube を通して、素のいろんな表情を見せる私たちを、ぜひ、テレビでご覧ください！」
