2月25日、アイドルグループ・Travis Japanの川島如恵留（31）が自身のYouTubeチャンネルを更新。全人口の上位2％のIQ（知能指数）を持つ者のみが入会を許される国際グループ『JAPAN MENSA』の会員になったことを発表し、大きな反響を呼んでいる。川島は同日放送のバラエティ番組『くりぃむクイズ ミラクル9』（テレビ朝日系）に出演した際、番組内でさらりとMENSA会員であることを初告白。放送直後、自身のYouTubeに『【IQ】メ