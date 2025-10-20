ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領がまた肩透かしを食らわされそうだ。繰り返し米国に要請していたトマホーク巡航ミサイルを受け取るどころか、命懸けで守ってきた主要領土までもが米ロ間の取引の対象となる危機に直面したためだ。トランプ大統領の扱いに長けたロシアのウラジーミル・プーチン大統領の絶妙な外交術だという評価が出ている。

◇ウクライナが苦戦するドネツク…プーチン氏「渡せば戦争を終わらせる」

18日（現地時間）、ワシントン・ポスト（WP）によると、プーチン大統領は16日にドナルド・トランプ米大統領との電話会談で、ウクライナ東部の要衝ドネツク州全域に対する完全な支配権をロシアに譲渡することを戦争終結の条件として提示したという。同紙は匿名を求めた2人の高官を引用して「プーチンはその代わりに、ロシアが部分的に掌握しているウクライナのザポリージャ州とヘルソン州の一部を引き渡す意向を示唆した」と報じた。

現在、ロシアはドネツクの4分の3を支配している。ロシアは2014年からこの地域を狙ってきたが、全域を武力で掌握したことはなかった。ロシアの西進政策から首都キーウを守るうえでの要衝であるため、ウクライナはドネツク死守に総力を挙げている。

WPは「ホワイトハウスの一部の補佐官は今回の要求を、8月の米ロ首脳会談当時の包括的な領土要求よりは『前進』と見ているが、ウクライナ人はそうは思わないだろう」とし、ある欧州外交官の言葉として「ウクライナにとっては、自分の脚を代価なしに売るようなもの」と伝えた。

◇プーチン氏との電話会談後、ロシアの責任を軽減し同調する米国

問題は、プーチン大統領と接触した後、トランプ大統領の立場に変化が見られる点だ。電話会談後、トランプ大統領はウクライナへのトマホーク支援に関して態度を変えた。WPは「会談前までトランプはトマホーク提供を検討し、ウクライナの交渉力を高めようとしていた」が、「会談後はミサイルに関する議論をすべて『トーンダウン』させ、プーチンとの次の首脳会談に焦点を合わせた」と報じた。

実際、トランプ大統領はプーチン大統領との通話を終えた後、「ハンガリー・ブダペストで会って、この『不名誉な』戦争を終わらせられるかを議論する」と述べた。続く17日、ホワイトハウスでゼレンスキー大統領との会談を始める前に記者団に対し、「トマホークを考えなくてもこの戦争を終わらせられることを望む」「自国を守るために必要なものを手放したくはない」と語った。

トランプ大統領はまた、ウクライナ戦争が長期化している理由について「ロシアとウクライナ両国の指導者が互いに悪感情を抱いているからだ」と述べた。これは実質的にプーチン大統領の責任を薄める発言と受け止められた。

さらに、スティーブ・ウィトコフ米特使はゼレンスキー大統領に対し、ドネツクが主にロシア語圏であることを理由にドネツクを譲渡するよう圧力をかけたという。WPは「ウクライナ側はウィトコフがロシアの論理をそのまま踏襲し、ロシアに同調したとみている」と分析した。

このため、トランプ大統領がプーチン大統領に振り回されているのではないかとの見方も出ている。「以前からトランプの立場がプーチンとの接触後に一進一退を繰り返してきたことを考えると、プーチンは自らの観点をトランプに納得させるのに長けている」とWPは評価している。8月の米ロ首脳会談後にも、トランプ大統領は停戦圧力を放棄し、むしろロシアの強硬策を黙認する動きを見せていた。

◇プーチン氏の提案に心動かされるトランプ氏…ゼレンスキー氏にとっては屈辱の極み

トマホークの支援を受けるためにホワイトハウスを訪れたにもかかわらず、ドネツク譲渡の条件を飲まなくてはならないかもしれなくなったゼレンスキー大統領にとっては、苦境以外の何物でもない。WPは「ゼレンスキーにとって個人的屈辱の極みとなったはずだ」と評した。ワシントン出張が成果なしに終わったことへの未練を滲ませる発言にもその苦しい心の内が現れている。19日のNBC放送のインタビューで、「トランプ大統領が『ノー』と言わなかったのは幸いだが、現時点で『イエス』とも言っていない」と述べた。

WPは「米ロ会談が開かれるようトランプを説得するため、プーチンが電話会談でどのような提案をしたのかは依然不明だ」としつつも、「プーチンはお世辞など多様な手法を用いて、これまでもトランプを動かしてきた」と指摘した。今回の電話会談でも、プーチン大統領はガザ地区の和平仲介に関して「数世紀にわたる夢だった中東の偉大な平和的成果」としてトランプ大統領の功績を持ち上げた。同時に、ウクライナへの米国のトマホーク支援が平和合意のあらゆる可能性を壊すと警告した。

プーチン大統領はこのように、武器削減や領土取引など平和的解決がトップダウン型の“大取引（ビッグディール）”で可能であることを示唆し、トランプ大統領の関心を引いた可能性がある。ただし一部では、ブダペスト会談が再び「ノーディール（合意なし）」に終われば、トランプ大統領の忍耐が限界に達し、トマホーク支援など対ロ強硬策が再浮上する可能性もあるとの見方が少なくない。

こうした中、プーチン大統領はインフラカードでトランプ大統領の機嫌取りにも出た。プーチン大統領の特使で直接投資国富基金（RDIF）最高経営責任者（CEO）のキリル・ドミトリエフ氏は17日、SNSでテスラ（Tesla）のイーロン・マスクCEOに、ロシア極東チュコトカと米アラスカを結ぶ海底トンネルの建設を提案した。ドミトリエフ氏は「“プーチン‐トランプ・トンネル”で米国とロシアをつなぐことを想像してみてほしい」「70マイル（約113キロ）に及ぶこの海底トンネルが統合の象徴となるだろう」と主張した。