「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが０勝３敗の崖っぷちから、３連勝で日本シリーズ進出へ逆王手。第６戦はエース・伊藤大海投手が中継ぎで待機する予定で、投手一丸で最後の１勝をつかみに行く。

負けられない戦いとなってから、いずれも打線が効果的に得点を重ねるなど大勝で３連勝。下克上へ、あと一勝を総力戦でつかみとっていきたい。

中５日でＣＳファイナルＳ・第３戦に先発した伊藤は８回５安打無失点、１１奪三振の快投でチームの連敗をストップ。１１６球の熱投になったが、最終戦までもつれたこともあり、中２日で第６戦に中継ぎ待機することが決定的となった。

伊藤はこの日の試合後、「行けと言われたら、どこまでも投げられますけど。何回でも投げられる準備をする」と闘志。「いい流れで来ていると思うんで、勝ってかぶとの緒を締めるじゃないですけど、気を引き締めて明日、本当に最後なんで。みんなでいい準備して戦えたらなと思います」と力を出し切る覚悟を語った。