１０月１９日（日）夜７時50分「川島明の教科書で飲む」ファミレス的教養バラエティー！今回のツマミは“小学生の地図帳”
大人になった今
教科書を眺めるのが面白い！テレ東では、10月19日（日）夜7時50分から「川島明の教科書で飲む」第２弾を放送します。大人になった今だからこそ改めて教科書を眺めてみて、忘れてしまっていたことを学びなおしたり今と昔の教科書事情を比べてみたり世代を超えファミリーで楽しめる番組になっています。教科書を「学ぶ」目的ではなく、大人ならではの「イジリ目線」で見てみると新たな発見がたくさん！小６理科、中３数学の教科書を“アテ”に飲める話題で盛り上がった第１弾の放送から２か月、早くも第２弾の放送です。今回の“アテ”は「小学生の地図」。MCに川島明（麒麟）、教科書飲み仲間＝教科書呑人（きょうかしょのみんちゅ）には岡崎体育、賀屋壮也（かが屋）、佐々木久美、中村仁美、橋本直（銀シャリ）、松井ケムリ（令和ロマン）というメンバーが揃いました。
収録場所は今回もファミレス。地図帳を眺めながら、地図から消えた地図記号は？兵庫県の形は何の動物の形に似ている？エクアドルからの意外な輸入品とは？などみんなでクイズを出し合いソフトドリンクで乾杯！さらにかつて使われていた平成初期の懐かしい「地図帳」も登場。現在使われている最新の地図帳と見比べてみると…!?テレビの前の皆さんもご家族揃って楽しめる地理クイズが続出。
また、テレ東公式YouTubeでは「教科書で読む」を120％楽しむガイド動画を掲載しています。こちらも是非チェックして地図帳と飲み物をご用意していただき、放送を一緒にお楽しみください。
【テレ東公式YouTube】 「教科書で飲む」を120％楽しむガイド
https://www.youtube.com/watch?v=0AWyOiq_UCI
≪出演者コメント≫
■川島明（麒麟）
地図めちゃくちゃ面白かったですね。懐かしいなこれっていう飲み方じゃなくて、地図帳が普通に本としてめちゃくちゃ面白くて本当に我々世代損していました。教科書がほんとストイックすぎる…。実はクイズの本でもあるんですよね。だからなんか自然に盛り上がっちゃうっていうのはあって、メンバーも橋本さんはうるさかったですけど、すごく相性の良いメンバーでみんなが「はい！はい！はい！」と答える感じもすごくて大成功だったなと思います。盛り上がって終わりというのが寂しくて、締めのカンペが出ているのにだらだら喋っていました。それぐらい面白かったので最高でした！
今後ですが全教科いけます。全部の教科書で、全教科制覇したい。保健体育でも飲めます！
■岡崎体育
「辞書で呑む」とはまた違った雰囲気で、先生たちから教えてもらう知識もですが、子どもたちから今の学びの声があったりだとかもともと地理は大好きでしたが子どもの頃より教科書と親密になれたかなという感じがします。色々な地域の名産物とかがイラストで描かれているのを見て、僕たちが使っていた地図帳よりもはるかに見やすくなっているし、使いやすいだろうなというのは感じました。あと今回は歌がなくてほっとしました。
■佐々木久美
本当に楽しくて、教科書がこんなに楽しい日がくるなんて！という驚きと嬉しさがありました。あまり地理が得意ではなかったですが、今の地図帳だったら地理が得意科目になっていたかもと思いました。皆さん、今の地図帳が絶対欲しくなると思います。特に大人の方は教科書を見る機会ってないじゃないですか。改めて勉強をするのって楽しいな、みんなで喋りながらする楽しい勉強もあるんだという発見になったので、ぜひ一緒に手元に地図帳を置いて見てほしいなと思います。
■中村仁美
もっと聞きたいことがいっぱいあったんですが時間が足りなかったです。結構真面目になっちゃうのかなと思っていましたが、こんなに楽しいと思いませんでした。特にクイズがめっちゃ楽しかったです。もうすぐ小学校に入る三男が新しく受け取る改訂版も楽しみにしてます。私は理系で社会は早々に捨てたタイプですが、地図帳は全くもって変わっていて面白かったので、これなら社会をもっと勉強したな、もっと地図帳を読んだなと思えたのでぜひ見てください！
■橋本直（銀シャリ）
めっちゃ楽しかったです。やはり今回も勉強になりました。ちょっと難しいイメージがありましたが、だいぶアップデートされていたので非常に勉強になって楽しかったです。エンタメとしてだいぶ面白い内容になっていると思うので見ていただきたいです。今の地図帳で勉強したかったという感じはあります、ほんまに。あの時代はなんやったんやろって悔しいです毎回。めちゃくちゃアカデミックでいい勉強になりました。
■松井ケムリ（令和ロマン）
めちゃくちゃ面白かったです。地図帳ってちょっと教科書ですらないじゃないですか、サブウェポンみたいな。そこまでちゃんと読んだことがなかったんですが、今の地図帳が特に本当に楽しく学べるようになっていて、地図帳自体がバラエティー番組みたいでした。県の形がなんの形かなって考えるだけでも楽しいですね。地図帳めちゃくちゃ面白いので、みなさんも家から探し出してください。
