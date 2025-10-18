１０月１９日（日）夜７時50分「川島明の教科書で飲む」ファミレス的教養バラエティー！今回のツマミは“小学生の地図帳”

大人になった今

教科書を眺めるのが面白い！

また、テレ東公式YouTubeでは「教科書で読む」を120％楽しむガイド動画を掲載しています。こちらも是非チェックして地図帳と飲み物をご用意していただき、放送を一緒にお楽しみください。

【テレ東公式YouTube】 「教科書で飲む」を120％楽しむガイド

https://www.youtube.com/watch?v=0AWyOiq_UCI

≪番組概要≫

【タイトル】 川島明の教科書で飲む

【放送日時】 2025年10月19日（日）夜７時50分～8時５0分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

▶TVer：https://tver.jp/series/srg8skq1tt

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/kyokasyonomi/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 【MC】川島明（麒麟）

【教科書呑人】岡崎体育 賀屋壮也（かが屋） 佐々木久美 中村仁美 橋本直（銀シャリ） 松井ケムリ（令和ロマン）※50音順

【ＶＴＲ出演】ROLAND

【先生】宮路秀作（代々木ゼミナール地理講師）沼田信一郎（帝国書院地図帳編集部員）

【ファミレスで勉強していた小学生】かずき（小６）石川優菜花（小４）望月彩生（小４）

【公式X】 @nomu_nihongo