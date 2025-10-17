¡Ú£Æ£±¡ÛApple TV¤¬ÊÆ¹ñÊü±Ç¸¢¤ò1126²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¡ÖESPN¤ÈÈæ¤ÙÂçÉý¤ÊÁý³Û¡×¡á¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡£Æ£±¤ÎÊÆ¹ñÆâÊü±Ç¸¢¤òÊÆÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö£Á£ð£ð£ì£å¡¡£Ô£Ö¡×¤¬£µÇ¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ÀÌó³Û¤Ï£µÇ¯Áí³Û£·²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²£¶²¯±ß¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¡×¤Ï¡Ö£Á£ð£ð£ì£å¡¢£Æ£±¤ÎÊÆ¹ñÊü±Ç¸¢¤Ç£·²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡Ö£Á£ð£ð£ì£å¡¡£Ô£Ö¡Ü¤Ï¡¢²ÃÆþ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£Æ£±À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎý½¬¤ÈÍ½Áª¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÊüÁ÷¤·¡¢²ÃÆþ¼Ô¤Ï£Æ£±¡¡£Ô£Ö¡¡£Ð£ò£å£í£é£õ£í¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎý½¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤âÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÇË³Ê·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Á£ð£ð£ì£å¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡¢·ÀÌó´ü´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï£·²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢£Å£Ó£Ð£Î¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¡ÊÇ¯´Ö£¹£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ÊÁý³Û¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£