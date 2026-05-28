◇ナ・リーグカブス ― パイレーツ（2026年5月27日ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が27日（日本時間28日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発。19日（同20日）のブルワーズ戦以来7試合ぶりの安打をマークした。初回1死一、三塁の第1打席は遊ゴロ併殺。3回の第2打席は中直、5回の第3打席は空振り三振に倒れた。5番・ハップの3ランで7―4と勝ち越した直後、7回無死走者なしの第4打席で相手3番手右腕