５月１４日に栃木県上三川町で自宅にいた富山英子さん（６９）が殺された強盗殺人事件で、下野署捜査本部は２７日、通信アプリで指示を出すなどして事件の?主導役?とみられる４０代の男について、強盗殺人容疑で逮捕状を取った。男は事件後、中国に出国。さらに東南アジアに向かった可能性があるとみられている。捜査本部はこれまで、同容疑で?実行役?とされる神奈川県の高校生４人（いずれも１６歳）や、?指示役?とみられる横