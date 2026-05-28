◇ナ・リーグロッキーズ ― ドジャース（2026年5月27日ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間27日）の敵地ドジャース戦で先発マウンドに上がる。ドジャースは大谷翔平投手（31）が「1番・投手兼DH」での先発が決まり、投げ合いに加えて投手vs打者でも対決する。試合前に取材対応したロッキーズのウォーレン・シェーファー監督は菅野vs大谷の意味について問われ「いや、本当に…最高だよ。たぶん