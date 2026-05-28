ラグジュアリーラゲージの世界において、近年“旅”は単なる移動ではなく、自己表現や体験そのものを象徴する存在へと変化しています。1898年創業のドイツ発ラゲージブランド リモワ（RIMOWA）は、ポケモン30周年を記念した日本オリジナルコレクションを発表しました。RIMOWA & Pokémon ステッカーセット \7,700（税込） | Courtesy of RIMOWA今回のコレクションは、「冒険心」と「仲間たちとの出会い」という共通テ