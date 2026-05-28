米ESPN選定のユニホームランキング6月に開幕するサッカーの北中米ワールドカップに出場する各国の「ユニホームランキング」を26日、米スポーツ専門局のESPNが発表した。これに落胆しているのが韓国メディア。日本が2位と“優勝候補”級の評価を受けたのに対し、韓国は大きく遅れたからだという。韓国紙「スポーツ朝鮮」は27日「韓国、世界ランキング2位の日本にまた大きく遅れた……歴史に残るデザインなのに21位」という記事