「ブルージェイズ２−１マーリンズ」（２７日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が「５番・三塁」で出場。同点の六回に１９試合ぶりの本塁打となる決勝１１号ソロを放って、チームの連勝に貢献した。同点の六回、先頭で救援左腕が１ボールから投じた２球目、外角高めのチェンジップを右中間席へたたき込む。生還後はベンチ前でゲレロＪｒからブルージャケットを着せられ、お辞儀をして笑顔を見せた。５日のレイズ戦