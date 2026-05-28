お笑いコンビ「見取り図」のリリーが２７日深夜に放送された自身がパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜・深夜０時）に出演し、結婚したことを明かした。番組終盤、相方の盛山晋太郎とのトークの中で、リリーは「あと、結婚しました」と突然すぎる報告。通常のトークを続けようとするリリーに盛山は「ちょっと待ってくれ。お前、結婚したって言った？今」と大慌て。「結婚されました？」と