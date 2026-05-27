奥さんの頭の中にも「同居」というワードはあったものの、今!? このタイミングで？慣れない土地で初めての育児。そこに同居もプラスとなると…。ちょっと待ってえぇぇえぇ〜！ って感じですよね…。>>【まんが】お義母さんとの同居について考えた話(ウーマンエキサイト編集部)