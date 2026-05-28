【MG 1/100 ガンダムMk-V(連邦カラー)】 5月28日12時 予約開始 10月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムMk-V(連邦カラー)」を10月に発売する。5月28日12時よりプレミアムバンダイで予約を開始する予定で、価格は9,900円。 本商品は、『ガンダム・センチネル』に登場する「ガンダムMk-V」を、ロールアウト