高級レストランでの食事は、味だけでなく空間の雰囲気も込みで楽しむものだ。しかし、そこに招かれざる客が侵入してくれば、せっかくの料理も一瞬で台無しになってしまう。投稿を寄せた関東在住の40代男性（事務・管理）は、地元で有名な高級ステーキ店で味わった「極限の緊張感」について明かした。（文：篠原みつき）壁の「モダンアート」が静かにスライドした瞬間お祝いのディナーで訪れたその店で、男性はミディアムレアの肉塊