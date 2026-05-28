兵庫・たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、警察は指名手配している男の新たな画像を公開しました。新たに公開された大山賢二容疑者（42）の写真は、5月20日の午後4時ごろに撮影されたものです。大山容疑者は5月13日ごろ、たつの市の住宅で、かつての隣人の田中千尋さん（52）を殺害した疑いが持たれています。5月19日に千尋さんと母の澄惠さん（74）の遺体がみつかり、事件が発覚しました。大山容疑者は5月16日に路上で寝