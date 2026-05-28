◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー1ソフトバンク（5月27日、東京ドーム）7番ライトでスタメン出場した巨人の丸佳浩選手。4打数1安打1打点という成績でした。橋上秀樹監督代行は「こういうときこそ、ベテランの力は非常に必要だと痛感しました」と話していましたが、丸選手は「きょうは、わりかしおじさんが出てるなぁって感じでした」と試合後に冗談とも本気ともつかない口調で一言放つと、「若手だから、ベテランだからとか、そうい