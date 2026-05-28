お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が27日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。わが子のために、妊娠中に行っていたことを明かした。【写真】「美人親子」19歳長女“顔出し”でメガネ姿の2ショットを披露した野々村友紀子この日番組では、タマゴの潜在能力をテーマにトークが展開され、美肌、IQアップへの効果や、激うまレシピなどを専門家たちが紹介し