【PLA MAX PX16 1/72 VF-1S ストライクバトロイドバルキリー（一条輝機）】 10月16日 出荷開始 価格：7,480円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX16 1/72 VF-1S ストライクバトロイドバルキリー（一条輝機）」を10月16日に出荷開始する。価格は7,480円。

本商品は、劇場アニメ「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」の主人公「一条輝」が搭乗するメカ「VF-1Sストライクバルキリー」を再現したプラモデル。設定画やアニメ登場時のイメージを大事にした力強いプロポーションは、変形を廃しバトロイドオンリーとすることで実現されている。

パーツは6色で成型され、組み立てて水転写デカールを貼るだけでも実感のある仕上がりとなる。また、細部を塗装することで、より劇中に近づけることができる。

各関節にはポリキャップを使用され、スムーズなポージングが可能。劇場版の特徴である角形指の手首、敬礼右手首、形状違いのベントラルフィン、同スケールの「リン・ミンメイ 愛・おぼえていますかVer.」フィギュアが付属している。

また、2連装備ビームカノンやマイクロミサイルコンテナを装備して、映画のラストを締めくくる姿を作ることができる。

(C)1984 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。