動画タイトル「アメリカ大統領、ドナルドトランプです。私が平和を実現するなんて、混乱するって？ そう、平和は混乱の中から生まれるのです。」で、アメリカ大統領に扮した脳科学者の茂木健一郎氏が登場。茂木氏はトランプ大統領になりきり、自身がイスラエルとガザ地区のハマスの間で「Peace Deal 平和の合意をやりました」と語り、「これでトランプ、来年ノーベル平和賞間違いなし」と冗談めかして自賛した。



茂木氏がなりきったトランプ氏はさらに、「なんであんな奴が平和をもたらすの？」「その混乱こそが平和」と語り、社会から分断や物議を呼ぶような存在が逆説的に平和を促進する可能性について持論を展開。「こいつはいい人、こいつは悪い人、世界が分かれてるんだったらこれは楽だよね。だけど、それだと平和にならないでしょ」と指摘し、善悪や敵味方の単純な分断では世界は平和にならないと訴えた。



また茂木氏がなりきったトランプ氏は、「混乱の中でこの人の存在を認めることが平和だという風に気づいていただければ世界は平和」と呼びかけ、「ドナルド・トランプが平和をもたらしちゃった、あれ来年ノーベル平和賞ってこの混乱構想が平和のチャンス」とユーモアも交えて語った。



動画の締めくくりには、「本当に平和をもたらしたよね。人質解放されて泣いてたよね。トランプがやりました」「混乱するよね」と話し、世の中が単純に割り切れない混沌の中でこそ平和への道筋があると改めて主張。「それではトランプ来年ノーベル平和賞待ってます」と笑いで締めた。