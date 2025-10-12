¡Ú¹â»Ô¸ú²Ì¤Ç»°É©½Å¹©¤Ï36Ëü9000±ß¢ª42Ëü5000±ß¡Û¤¤¤Þ¤«¤é¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¡È20Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÉÌÃÊÁ14Áª¡Ö²¡¤·ÌÜ¤ÏÃæÄ¹´üÌÃÊÁ¡×
¡¡10·î4Æü¤Ë¿·ÁíºÛ¤Ë·èÄê¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¡£¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë³ô¼°Áê¾ì¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢»Ë¾å½é¤Î4Ëü8000±ßÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢AI¤ä³ËÍ»¹ç¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¡¢À½Ìô¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíºÛÁª¾¡Íø¸å¤Ë¤Ï¡¢»°É©½Å¹©³ô¤¬3Æü½ªÃÍ¤Î3690±ß¤«¤é¡¢6Æü»ÏÃÍ¤Ç4250±ß¤Ë¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô¤ÎºÇ¾®¹ØÆþÃ±¸µ100³ô¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢3Æü¤Ë36Ëü9000±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Íâ½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï42Ëü5000±ß¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìó37Ëü±ß¤Î³ô¹ØÆþ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½îÌ±¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÐºÑÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë³ô¼°¤À¤¬¡¢³ô¤Î¥×¥í¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¡¢¡Ö20Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡È¹â»ÔÌÃÊÁ¡É¡×¤ò³ô¤Î¥×¥í2¿Í¤Ë¡¢ÁªÄê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë½ôÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¡È¹â»ÔÌÃÊÁ¡É¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢¨¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ¤Ï¡¢ËÜ»ïÄ´¤Ù
¢£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Æ£ËÜÀ¿Ç·»á
¡ÖÇ¯Æâ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë5Ëü±ß¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤àÆ£ËÜ»á¡£¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤Î½ªßá¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ø¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤¬Å¾´¹¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡Ø¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ù¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¡È·ÐºÑºÆÀ¸¡É¡ÈDX¡É¡È¾¯»Ò²½ÂÐºö¡É¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¡¢¾ÃÈñ¡¢¸ÛÍÑ¤Ë¹¥½Û´Ä¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤È³ô¼°»Ô¾ì¤Î¹¥½Û´Ä¤¬Â³¤¡¢²¡¤·ÌÜ¤ÏÃæÄ¹´ü¤ÎÇã¤¤¾ì¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î³ô¤¬¡Ö¸å¤Î¤Ó¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£10µó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤¬¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡¦JALCO¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê6625¡Ë
M¡õAÀïÎ¬¤Ç¶ÈÍÆ³ÈÂç¡£¶âÍ»´ËÏÂ²¼¤ÇÉÔÆ°»º¡¦Í·µ»µ¡»ö¶È¤¬ºÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ý±×´ðÈ×¶¯²½¤¬¿Ê¤à¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ106.6¡ó¡£
10Æü½ªÃÍ¡§360±ß
¡¦¥¹¥¿¡¼¡¦¥Þ¥¤¥«¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê2975¡Ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºÆÀ¸¤Î¹ñÆâ¼ó°Ì¡£»ñ»º²ÁÃÍ¾å¾º¤È¡¢½»ÂðÀ¯ºö»Ù±ç¤¬ÄÉ¤¤É÷¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ102.5¡ó
10Æü½ªÃÍ¡§1125±ß
¡¦Heartseed¡Ê219A¡Ë
¥Ð¥¤¥ªÊ¬Ìî¤ÇºÆ¶½¤Îµ¤ÇÛ¤¬¸«¤¨¤ë¡£»ö¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Î¥Ü¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¨¡¼¥¨¥¹¤È¤ÎÄó·È¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖºÒ¤¤Å¾¤¸¤ÆÊ¡¤È¤Ê¤¹¡×¤ÊÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ105.2¡ó
10Æü½ªÃÍ¡§1733±ß
¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê336A¡Ë
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î3DÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£¼«Æ°±¿Å¾¡¦¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¹ñºöÎÎ°è¤ÇÀ®Ä¹²ÃÂ®¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ104.5¡ó
10Æü½ªÃÍ¡§990±ß
¡¦¥¤¥Î¥Æ¥Ã¥¯¡Ê9880¡Ë
È¾Æ³ÂÎ¤Î¥Æ¥¹¥¿¡¼»ö¶È¤Ç¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¶ÈÀÓÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ101.9¡ó
10Æü½ªÃÍ¡§1606±ß
¡¦IBJ¡Ê6071¡Ë
¹ñÆâºÇÂç¤Îº§³è»Ù±ç´ë¶È¡£¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÎËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯ºö¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ100¡ó
10Æü½ªÃÍ¡§825±ß
¡¦¥¢¥¤¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ê3920¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥à´Æ»ë¡¢IT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¡È¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó´ë¶È¡É¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Æ¡¼¥Þ¤Ç³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ100¡ó
10Æü½ªÃÍ¡§992±ß
¢£¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦»°°æÃÒ±Ç»Ò»á
¡¡»°°æ»á¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß¤òÄ¶¤¹²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¡¦À®Ä¹½Å»ë¤Ø¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢³¤³°Àª¤ÎÆüËÜ³ôÇã¤¤¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢±ß°Â´ðÄ´¤È¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ë¤è¤ë·Êµ¤»É·ã¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î¾å¿¶¤ì´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã»´üÅª¤ÊÄ´À°¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤ò±Û¤¨¤ì¤Ð5Ëü5000±ß¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡È²«¿§¿®¹æ¡É¤â¡£¸½ºß¤Î±ßµÞÍî¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤·üÇ°¤ÎºÆÇ³¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÆ°¡¢10·îÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¼Â¹ÔÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¡È¥¿¥«¥¤¥Á¥È¥ì¡¼¥É¡É¤Î´¬¤Ìá¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»°°æ»á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö20Ëü±ß°Ê²¼¤Î¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¦ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê6330¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢²½³Ø¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°²ñ¼Ò¡£Ç³ÎÁ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤äÃÏÇ®È¯ÅÅ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×Êª»ñ¹ñ»º²½¤ÇÃíÌÜ¡£2026Ç¯1·î¤ËÆîÄ»Åç²¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»î·¡¤âÄÉ¤¤É÷¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ108.6¡ó
10Æü½ªÃÍ1540±ß
¡¦¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê3559¡Ë
¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ»Ô¾ì¤Ç¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¡£ËÉ±Ò¡¦ÅÅÁõ²½¼ûÍ×³ÈÂç¤ÎÃæ¤Ç¹ñ»ºÅÅ»ÒÉôÉÊ²½¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¡¦ºÒ³²ÂÐºöÅê»ñ¤Î²¸·Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ101.7¡ó
10Æü½ªÃÍ515±ß
¡¦¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê3687¡Ë
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³èÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤¬¶¯¤ß¡£¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò²þÎÉ¤·¡¢¹âÂ®²½¤ò¼Â¸½¡£AI³èÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ117¡ó
10Æü½ªÃÍ1936
¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥¹¥±¡¼¥ëHD¡Ê186A¡Ë
±§Ãè¥Ç¥Ö¥ê²ó¼ý¡¦±§Ãè´ØÏ¢À¯ºöÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¡£2013Ç¯ÁÏ¶È¤Îµ°Æ»¾å¤ÇÁý²Ã¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¥Ç¥Ö¥ê¤ÎÄã¸º¡¦½üµî¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡¢À¤³¦½é¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¡£¥Ç¥Ö¥êÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝÅª¤ÊË¡µ¬À©¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ113¡ó
10Æü½ªÃÍ840±ß
¡¦¥¨¥Ì¥¨¥Õ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê6864¡Ë
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´ØÏ¢ÌÃÊÁ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿À¸»ºÂÎÀ©¤ò»ý¤Á¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î³«È¯¤È¹âÅÙ¤ÊÀºÌ©·×Â¬µ»½Ñ¡¢´Ä¶·×Â¬µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ112.4¡ó
10Æü½ªÃÍ1414±ß
¡¦ÌÚÂ¼²½¹©µ¡¡Ê6378¡Ë
³ËÍ»¹ç´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢²½¹©µ¡»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦´Ä¶»ö¶È¤ò±Ä¤ß¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥À¤Î¹â¤¤ÀßÈ÷¡¦ÁõÃÖ¤ò³«È¯¡¢Àß·×¡¢À½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ115.4¡ó
10Æü½ªÃÍ1105
¡¦ÉÍ¾¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹¡Ê6965¡Ë
³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¡£´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë¶¯¤¤È¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¸÷È¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤¬Ãì¡£³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÎÏ¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥¶¡¼³ËÍ»¹çÏ§¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¡¼¥¶¡¼À©¸æ¤Î³«È¯¤Î¿ÊÄ½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ110.2¡ó
10Æü½ªÃÍ1609±ß
¡¦À¶¿å·úÀß¡Ê1803¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¦¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½´ØÏ¢¡£¥À¥à·úÀß¤ä°åÎÅÊ¡»ã»ÜÀß¤Î¼õÃí¤Ë¶¯¤ß¡£ÅÔ»Ô³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¼Ò»û·úÀß¤äÅÁÅý·úÃÛ¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£Ç¯5·î¤ËÆüËÜÆ»Ï©¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸Á°¸åÈæ103.7¡ó
10Æü½ªÃÍ1992.5±ß
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»ûÅÄ²°,
ÇÛÀþ,
²£ÉÍ,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©