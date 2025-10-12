35ºÐ»³Â¼ÏÂÌé¡¢¼Â¼Á¹ë2Éô¤Ç¶ÄÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸½ÃÏ¼Â¶·¤âÂç¶½Ê³
º£Ç¯9·î¤ËJ1¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥í¥ó¥´¥ó¡¦¥¦¥ë¥Ö¥¹FC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»³Â¼ÏÂÌé¡£
188cm¤ò¸Ø¤ë»³Â¼¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£
Ì¾Ìç¤Î¹ñ¸«¹â¹»¤«¤éÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£Âç³Ø»þÂå¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Âç´ï¤À¤Ã¤¿¡£
35ºÐ¤Î»³Â¼¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¿·Å·ÃÏ¤Î¥¦¥í¥ó¥´¥ó¡¦¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼Â¼Á2Éô¥ê¡¼¥°¤ËÂ°¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢»³Â¼¤Ï12Æü¤Î¥µ¥¦¥¹¡¦¥Û¥Ð¡¼¥ÈÀï¤Ç¶ÄÅ·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
64' GOAL!!
Kazuya Yamamura scores FROM THE HALFWAY LINE! 😱
With just over an hour gone, @WollGongWOLVES re-take the lead in the most incredible way!
📺 Live on @SBSOnDemand and FA¡Çs YouTube #AusChampionship pic.twitter.com/gfWIgRpdNr
— Australian Championship (@AusChampionship) October 12, 2025
¸åÈ¾18Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢Ä¹µ÷Î¥¤«¤é¶Ã¤¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£»³Â¼¤Ï¶âÀôËüÎ¤¡ÊÇØÈÖ¹æ5¡Ë¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Â¼¤â¡ÄÆüËÜÂåÉ½¡¢¡ÖTVÊüÁ÷¤Ê¤·¤Î1»î¹ç¡×¤Ë¤À¤±¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿6¿Í¤ÎÁª¼ê
¸½ÃÏ¼Â¶·¤â¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤¹¤´¤¤°ì·â¤À¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¡ª¡×¡¢¡Ö¡ÊÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þµé¡ª¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£