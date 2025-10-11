さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年10月に開催されるNTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元ポイントはdポイント。

岡書でポイント2倍

エントリーのうえ、岡書イーストモール店・岡書おとふけ木野店でdポイントカードを提示し、1ポイント以上ためるともれなくdポイントが2倍進呈される。期間は11月30日まで。

やまやで商品ごとに最大800ポイント進呈

やまやの店舗で対象商品購入時にdポイントカードを提示すると、商品ごとに最大800ポイントが進呈される。期間は2026年1月4日まで。

たとえば、「ハイランドパーク 12年 40％ 700ml」で800ポイント、「エディンバラ ジン キャノンボール 57.2％ 700ml」で500ポイントが進呈される。

はじめてCoke ON Payのd払いで毎週100ポイント還元

10月5日までにCoke ON Pay対応自販機でd払いの利用がなく、キャンペーン期間中はじめてCoke ON Payのd払いで100円以上のコカ･コーラ社製品を購入すると、毎週100ポイントが還元される。期間は11月2日まで。進呈上限は毎週1回、期間中4回。

セシールでポイント最大＋100％還元

エントリーのうえ、「セシールオンラインショップ」「セシールお買い物アプリ」にてd払いで支払うと、抽選でポイントが最大＋100％還元される。期間は11月9日まで。

ハズレはなく、1等が＋100％還元（100名）、2等が＋10％還元（200名）、3等が＋1％還元（1等・2等以外全員）。期間中に複数回買い物をすると、1等・2等の当選率が上がる。

モスバーガーで対象商品はポイント5倍など

エントリーのうえ、モスバーガー・モスバーガー＆カフェで対象商品購入時にdポイントカードを提示（またはモスのネット注文でdポイントカードを登録）すると、対象商品はポイントが5倍進呈される。また、対象商品を2種類以上購入すると、1回のみ100ポイントが進呈される。期間は11月2日まで。

対象商品は、「期間限定 月見フォカッチャ（590円）」、「期間限定 バーベキューフォカッチャ（520円）」、「期間限定 メンチカツチーズバーガー（480円）」。

釣具のイシグロでポイント2倍

釣具のイシグロ対象店舗で、会計時にdポイントカード・dカードを提示のうえ、1ポイント以上ためると、ポイントが2倍進呈される。キャンペーン対象日は10月・11月の2日・12日・22日。

d払い残高の送金受け取りで100ポイント進呈

エントリーのうえ、d払いで1回1000円以上のd払い残高での送金を受け取ると、100ポイントが進呈される。ポイントが進呈されるのは、一人の相手からは1回のみ。別々の相手から受け取れば、最大5人分、合計500ポイントが進呈される。特典は受け手のみに進呈される。期間は10月31日まで。

モスバーガーとミスタードーナツで1000名にポイント最大2000倍が当たる

エントリーのうえ、条件①②のどちらかを満たすと、抽選で1000名に最大2000倍のポイントが進呈される。対象条件①②を両方満たすと、当選確率が10倍となる。進呈上限は2万5000ポイント。期間は10月31日まで。

条件①

モスバーガー・モスバーガー＆カフェで会計の際にdポイントカード・dカードを提示し、1ポイント以上ためるか、モスのネット注文でdポイントカードを登録のうえ注文する。

条件②

ミスタードーナツで会計の際にdポイントカード・dカードを提示し、1ポイント以上ためる。

伊藤忠エネクス系列のガソリンスタンドでdポイント50万ポイント山分け＋最大1万ポイントが当たる

キャンペーンサイトからエントリーのうえ、伊藤忠エネクス系列のガソリンスタンド対象店舗でdポイントカードを提示し、200円以上の給油で1ポイント以上ためると、50万ポイントが山分け進呈される。進呈上限は200ポイント。

また、エントリーのうえ、対象店舗でdポイントカードを提示し、600円以上の給油で3ポイント以上ためると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。期間は11月30日まで。

抽選の内訳は、1等が1万ポイント（10名）、2等が5000ポイント（30名）、3等が1000ポイント（100名）、4等が100ポイント（500名）、5等が10ポイント（1万名）。

中国・四国のモスバーガーで最大1万ポイントが当たる

キャンペーンサイトからエントリーのうえ、中国・四国地方のモスバーガー・モスバーガー＆カフェの対象店舗で、購入時にdポイントカード・dカードを提示し、5ポイント以上ためると、抽選でポイントが進呈される。期間は11月3日まで。

抽選の内訳は、1等が1万ポイント（10名）、2等が1000ポイント（100名）、3等が100ポイント（1250名）。dポイントカードを提示のうえ、100ポイント以上利用すると、当選確率が5倍になる。

対象店舗は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県内のモスバーガー・モスバーガー＆カフェ。モバイルdポイントカード（アプリ）は一部利用対象外店舗がある。

スクラッチでdポイント最大10倍還元

キャンペーンサイトで「抽選スクラッチを削る」ボタンを押すと、「10倍」「3倍」「2倍」「総額1000万ポイント山分け」の特典が当たる。対象店舗での買い物でdポイントカードを提示のうえ、1ポイント以上たまる買い物をすると、当選した特典に応じたポイントが後日進呈される。対象店舗は、コンビニや飲食店、ガソリンスタンドなど。キャンペーン期間は10月期が10月1日～10月31日、11月期が11月1日から11月30日。

進呈上限は、「10倍」が1000ポイント、「3倍」が500ポイント、「2倍」が200ポイント。

「総額1000万ポイント山分け」は10月期と11月期それぞれ500万ポイントの山分けとなる。1回の買い物で1口獲得でき、口数上限は各期5口。進呈ポイント数上限は1口20ポイント。

ハニーズで300ポイント進呈

エントリーのうえ、ハニーズの対象店舗または公式オンラインショップで1会計で5000円以上購入すると、300ポイントが進呈される。進呈は1回のみ。期間は10月25日まで。

