¡ÖNESPRESSO¡×¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Æ¥£¥¹¥¿ ¥×¥í¡×
¡¡¥Í¥¹¥ì¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï10·î29Æü¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤È¥¹¥Á¡¼¥à¥Î¥º¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ãê½ÐÎÌ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤Î²¹ÅÙ¤ä¥ß¥ë¥¯¤Î¸ü¤ß¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀßÄê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Æ¥£¥¹¥¿ ¥×¥í¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï12Ëü1000±ß¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Æ¥£¥¹¥¿ ¥×¥í¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤È¥¹¥Á¡¼¥à¥Î¥º¥ë¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ß¥ë¥¯¥ì¥·¥Ô¤¬´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥È¤ä¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥µ¥¤¥º¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤¿ÎÌ¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É¹¤Î¾å¤ËÃê½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢5¼ïÎà¤Î¥ß¥ë¥¯¥á¥Ë¥å¡¼ÁªÂò¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤Î²¹ÅÙ¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¸ü¤ß¤òºÙ¤ä¤«¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤È¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÅò¤ÎÃê½ÐÎÌ¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î²¹ÅÙ¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¸ü¤ß¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤Î²¹ÅÙ¤ò11ÃÊ³¬¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¸ü¤ß¤ò8ÃÊ³¬¤ÇÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÀßÄê¤ÏÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ´Ö¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ü¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë
