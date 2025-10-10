¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¡Ö¶ÌÌÚ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÆâ³Õ¡×¤ò¿ä¤¹¥ï¥±¡Ö²áµî¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ï¡Ä¡×
¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê48¡Ë¤¬10Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛÁª½Ð¤ò¼õ¤±¤¿Ï¢Î©¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ì±¤ÎÉÔ¿®Ê§¿¡¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¤¿¤Þ¤¤óÁíÍýÇúÃÂ¡ª¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤ÇÊäÂ¡£¡Ö¡ØÌîÅÞ¤¬¾¡¼ê¤Ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¡Ù¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÌÌÚ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÆâ³Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢À¯ºö¤ÈË¡°Æ¤´¤È¤Ë¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤È¡¢²áµî¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£