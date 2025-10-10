高級機械式時計ブランドもテックの流れは無視できず、ウブロやブライトリング、モンブランなどがスマートウォッチを手がけています。なかでもTAG HEUER（タグ・ホイヤー）は熱心ですね。10年にわたってスマートウォッチをリリースしていて、なかなかの存在感を放っています。

同社のスマートウォッチは「コネクテッド」というライン名でリリースされており、そのデザインは機械式時計「カレラ」を踏襲したスポーティブな雰囲気です。

時計ブランドならではの大きな特徴は、ストラップやバックルなどを選んでカスタマイズできるところ。スマートウォッチなのに、機械式時計っぽい高級感を感じさせます。

質感の高さは名門ブランドならでは

TAG Heuer Connected Calibre E5（45mmモデル）

Image: TAG HEUER

今回発表された新モデルは、同社としては5世代目となる「TAG Heuer Connected Calibre E5」。

コレクションには従来の45mmケースだけでなく、40mmケースが追加されて、腕の細い人も使いやすくなりました。Androidをベースにした自社開発の「TAG Heuer OS」も刷新され、UIが大幅に向上。文字盤のフェイスはカレラやアクアレーサーなど、同社の機械式時計を思わせるデザインをチョイスできます。

TAG Heuer Connected Calibre E5（40mmモデル）

Image: TAG HEUER

セラミックベゼルを備えたステンレスケースモデル、サンドブラスト×ブラックDLCコーティングのチタンケースなどは非常にソリッドな印象で、タグホイヤーの世界観をうまく表現しています。

ポリッシュとサテンを使い分けた仕上げも見事です。40mmモデルにはローズゴールドのケースもあり、これは性別問わず受けそう。

Image: TAG HEUER

デュアルバンドGPSと高精度センサーが、正確にスポーツやウェルネスのトラッキングを実行。睡眠パターン、心拍変動、SpO2レベルなどのモニタリングや気象情報表示もでき、高性能なマイクとスピーカーを内蔵しているので、音声通話や音声アシスタントにも対応しています。

バッテリーは1時間半で100%充電でき、スポーツモード（ランニング）で17時間、低電力モードで3日間の使用が可能です（45mmモデルの場合）。スポーツ機能はかなり充実していて、この辺は古くからスポーツとの関連性が深いタグ・ホイヤーならではって感じです。

Image: TAG HEUER

価格は40mmモデルが23万1000円から、45mmモデルが27万5000円から。スマートウォッチとしては決して安価ではありませんが、デザインの秀逸さ、堅牢性や防水性の高さは、老舗時計ブランドの技術力を感じさせます。

一味違うスマートウォッチでさりげなくドヤりたい方は要チェックです。

Source: TAG HEUER