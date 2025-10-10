ローソン、シフォンケーキ専門店とのコラボスイーツ4品を発売/ほろ苦い生キャラメル風味を再現したどらもっち･ロールケーキなど

ローソンは2025年10月14日、シフォンケーキ専門店『MERCER bis(マーサービス)』との初コラボ商品4品を、全国の店舗(ローソンストア100除く)で発売する。『MERCER bis』の看板メニュー「生キャラメルシフォンケーキ」の“ほろ苦い風味”を再現したスイーツをラインアップする。

ローソンは、2017年の『GODIVA』監修商品の発売を皮切りに、生クリーム専門店『Milk』やいちごスイーツ専門店『ICHIBIKO』など、15のブランドとコラボレーションしたUchi Caféスイーツを発売してきた。今回の『MERCER bis』とのコラボレーションは、16ブランド目となる。

ローソン×MERCER bis コラボスイーツ4品

ラインアップは以下の通り。

◆「Uchi Café × MERCER bis 生キャラメル どらもっち」

北海道産マスカルポーネを加えたミルククリームと、ビターで濃厚な生キャラメルソースを、もっちりとした歯切れの良い食感のどらやき生地でサンドした。コクのあるクリームとほろ苦いキャラメルソースをたっぷりと味わえる。

【価格】

税込246円

【栄養成分 1包装当たり】

熱量:257kcal

たんぱく質:3.1g

脂質:11.3g

炭水化物:35.6g

糖質:35.6g

食物繊維:0.0g

食塩相当量:0.3g

「Uchi Café × MERCER bis 生キャラメル どらもっち」

◆「Uchi Café × MERCER bis 生キャラメル ロールケーキ」

北海道産生クリームにキャラメルを配合したキャラメルクリームと、濃厚でビターなキャラメルソースを、キャラメル風味のふわふわ生地で巻き上げた。

【価格】

税込286円

【栄養成分 1包装当たり】

熱量:261kcal

たんぱく質:2.9g

脂質:17.9g

炭水化物:22.3g

糖質:22.0g

食物繊維:0.3g

食塩相当量:0.13g

「Uchi Café × MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」

◆「Uchi Café × MERCER bis 生キャラメル クッキーシュー」

北海道産生クリームを使用したミルククリームと、ほろ苦い生キャラメルソースを入れた、サクサク食感のクッキーシュー。シュー生地の表面はキャラメルコーティングに仕上げ、ほろ苦いキャラメルの風味に仕立てた｡

※沖縄県では販売しない。

【価格】

税込275円

【栄養成分 1包装当たり】

熱量:320kcal

たんぱく質:2.6g

脂質:23.5g

炭水化物:24.9g

糖質:24.2g

食物繊維:0.7g

食塩相当量:0.20g

「Uchi Café × MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー」

◆「MERCER bis監修 ほろにが 生キャラメル オレ 220ml」

『MERCER bis』の生キャラメルシフォンケーキのほろ苦いキャラメルの風味を再現した。ほろ苦い生キャラメルソースとミルクのまろやかさのバランスにこだわり、甘すぎず、コクをしっかりと感じられるキャラメルオレに仕立てた。

【価格】

税込228円

【栄養成分 1本(220ml)当たり】

熱量:121kcal

たんぱく質:3.1g

脂質:1.8g

炭水化物:23.1g

食塩相当量:0.3g

「MERCER bis監修 ほろにが生キャラメルオレ 220ml」

〈『MERCER bis』とは〉

2012年に東京都でオープンしたシフォンケーキ専門店。看板メニュー「生キャラメルシフォンケーキ」は、米粉を使用したしっとりと滑らかな絹のような生地と、甘さを控えたホイップクリーム、ほろ苦いキャラメルソースが特徴。

MERCER bis 生キャラメルシフォンケーキ

■ローソン公式サイト