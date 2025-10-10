¡ÚÈøÄ¥ Anime Expo 2024 Ver.¡Û 2026Ç¯8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§27,500±ß

¡¡¥¯¥ìー¥Í¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÈøÄ¥ Anime Expo 2024 Ver.¡×¤ò2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê½Åºù½êÂ°¤ÎÀï´Ï¡ÖÈøÄ¥¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖAnime Expo 2024¡×ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¤¥¨¥íー¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¨¥Ê¥á¥ë°áÁõ¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ç¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤ä¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡²«¶â¿§¤ÎÈ±¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿»°¤ÄÊÔ¤ß¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉñ¤¤¡¢½À¤é¤«¤ÊÆ°¤­¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÄ¥¤ê¶ñ¹ç¤äÂÀ¤â¤â¤ÎÌ©ÅÙ´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÈøÄ¥ Anime Expo 2024 Ver.

2026Ç¯8·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§27,500±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó280mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë

(C) 2017 Manjuu Co.¡¤ Ltd. ¡õ YongShi Co.¡¤ Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar¡¤ Inc. All Rights Reserved.