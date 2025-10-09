【「 キン肉マン メタル マスク キーホルダー」（全5種）】 10月10日10時 発売予定 価格：各3,300円

【拡大画像へ】

精密鋳造メーカーのキャステムは、マンガ「キン肉マン」に出てくる人気超人のメタルマスクをメタルで製造した「キン肉マン メタルマスクキーホルダー」（全5種）を10月10日10時より「キャステム楽天市場店」、「meta mate 誠品生活日本橋店」等で発売する。価格は各3,300円。

ロビンマスクを本物の鋼で商品化して話題になったキャステム。これまで培ってきた「精密鋳造技術（ロストワックス製法）」にて、1,000度以上の温度で金属を溶かし、型に流し込んで制作する。

ラインナップは「悪魔将軍」、「ウォーズマン」、「金のマスク」、「銀のマスク」、「ロビンマスク」の全5種。「金のマスク」は磨くと黄金色に輝く真鍮製。その他のマスクは鋼の1種であるステンレス（シルバー色）で製作されている。すべて本物の金属製であり、圧倒的な存在感と重量感を感じることができる。作画担当である中井義則氏の描く超人をほとんどデフォルメすることなく3D化するなど、こだわりの造形となっている。

職人による手作り

商品を選んでいる時の気分はネプチューンマン！

商品情報

品名：キン肉マン メタルマスクキーホルダー

販売価格 ：3,300円

種類：悪魔将軍、ウォーズマン、金のマスク、銀のマスク、ロビンマスク

素材：金のマスク（真鍮）、その他（ステンレス製）、革パーツ（ヌメ革）

サイズ：全長約3cm

重量：約50g

生産国：日本

※職人の手作業により製作しておりますので、商品に若干の個体差が発生する可能性が御座います。

(C)YUDETAMAGO